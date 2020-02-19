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Юлиан Нагельсманн: «К Моуринью отношусь с колоссальным уважением, он оказал огромное влияние на футбол»

08:33
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Первая встреча пройдет 19 февраля в Лондоне.

— Я немного нервничаю перед каждым матчем, — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА. — Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.

9 февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с «Баварией». Тогда было видно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть его снова завтра вечером.

К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027122--tottenham-vs-leipzig/?iv=true

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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