Юлиан Нагельсманн: «К Моуринью отношусь с колоссальным уважением, он оказал огромное влияние на футбол»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Первая встреча пройдет 19 февраля в Лондоне.

— Я немного нервничаю перед каждым матчем, — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА. — Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.

9 февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с «Баварией». Тогда было видно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть его снова завтра вечером.

К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол.