Юлиан Нагельсманн: «Если бы Гвардьола победил, все бы говорили: «Тактика мирового уровня»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Англии уступили в 1/4 финала «Лиону» 1:3, многие эксперты назвали одной из главных причин непривычную тактику — «Ман Сити» вышел на поле с тремя центральными защитниками.

— Не могу ничего сказать насчет решения Пепа, потому что не знаю, как часто они раньше тренировались с тремя защитниками, — цитирует Goal Нагельсманна. — В любом случае схема не была услоненной. 4-3-3 или 3-4-3, не думаю, что это так важно для Кевина де Брейне. В конце концов, это только индивидуальные ситуации. Слишком легко винить во всем тактику. Если бы он победил, все бы сказали: «Тактика мирового уровня! Он всех удивил!»

В матчах на вылет часто приходится вносить тактические коррективы, которые были бы невозможны в матчах лиги. В чемпионате можно набрать одно очко, в Лиге чемпионов это не работает.