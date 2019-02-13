Юлиан Дракслер: "ПСЖ" и без Кавани с Неймаром - команда мирового класса"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер считает заслуженной победу над "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане на выезде победили со счетом 2:0.

– Мы играли очень надежно, качественно, особенно во втором тайме, – цитирует AFP Дракслера. – Это заслуженный хороший результат. Заслуга всей команды. Мы остались без Кавани и Неймара, но и в таком составе остаемся командой мирового класса. Конечно, было бы лучше играть с ними. Теперь нам нужно завершить начатое матчем в Париже через три недели.