Брандт: «Во втором тайме «Боруссия» прибавила»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал победу над «Вильярреалом» (4:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«У нас было несколько хороших моментов и до перерыва, но первый гол имел очень важное значение. Во втором тайме «Боруссия» прибавила, поэтому пошли и голы. Иногда бывает сложно, но это часть игры. Победы над сильными соперниками никогда не даются просто так», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

«Боруссия» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 34-й строчке — 1 очко.