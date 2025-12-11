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11 декабря 2025, 06:17

Брандт: «Боруссия» должны была выиграть этот матч с «Буде-Глимт»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал ничью с «Буде-Глимт» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас я сильно разочарован. Мы потеряли два очень важных очка. Через день-два я, возможно, буду рад своим голам и награде лучшего игрока. Это был 500-й матч в карьере. Но сейчас я переживаю, что мы не реализовали свои моменты. «Боруссия» должны была выиграть этот матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

«Боруссия» с 11 очками занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» располагается на 32-й строчке — 3 очка.

Никита Хайкин в&nbsp;матче &laquo;Боруссия&raquo; Д&nbsp;&mdash; &laquo;Буде-Глимт&raquo; (2:2).«Арсенал» не устает выигрывать, Хайкин помог «Буде» добыть ничью в Дортмунде, Моуринью обыграл Конте
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Юлиан Брандт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Буде-Глимт
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