Брандт: «Боруссия» должны была выиграть этот матч с «Буде-Глимт»

Нападающий «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал ничью с «Буде-Глимт» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас я сильно разочарован. Мы потеряли два очень важных очка. Через день-два я, возможно, буду рад своим голам и награде лучшего игрока. Это был 500-й матч в карьере. Но сейчас я переживаю, что мы не реализовали свои моменты. «Боруссия» должны была выиграть этот матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

«Боруссия» с 11 очками занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» располагается на 32-й строчке — 3 очка.