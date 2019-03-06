Юго Ллорис: "Тоттенхэм" играл сплоченно и потому вышел в 1/4 финала"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис после победы над "Боруссией" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что сплоченность помогла его команде выйти в четвертьфинал.

- Поначалу соперник давил, как мы и ожидали, - цитирует официальный сайт УЕФА Ллориса. - Мы играли сплоченно и потому вышли в следующий раунд. Все это благодаря характеру и командной работе. Мы не хотим останавливаться, хотим и дальше получать удовольствие. Без партнеров все это было бы невозможно.