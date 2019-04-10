Юго Ллорис: "Это победа нашего тренера"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис остался доволен победой над "Манчестер Сити" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой игре француз отразил пенальти.

– Если мы хотим успешно противостоять "Сити", то должны проявить всю свою агрессию, что и сделали, – цитирует RMC Ллориса. – Судьбу игры решают детали. На таком уровне все имеет значение. Нужно за каждый мяч биться как за последний. Мы старались выполнять указания тренера – это его победа. Но игра не окончена.

Пенальти? Этот эпизод позволил остаться нам в игре. Мы давно хотели сыграть на родном стадионе, чтобы почувствовать, каково это.