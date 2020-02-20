Юго Ллорис: «Для «Тоттенхэма» еще ничего не кончено»

Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис после поражения от «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что «шпоры не намерены сдаваться.

— Для нас еще ничего не кончено. Если бы мы пропустили второй гол, тогда, вероятно, шансов уже не было бы, — цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса. — Нам нужно оставаться оптимистами. В последние 20 минут мы очень хорошо играли и были близки к голу. Все меняется очень быстро. Забей мы гол — все было бы по-другому. У нас не так много времени, чтобы обдумать все и просто восстановиться. Нам не нравится вкус поражения.

Мы знаем ситуацию (потеря Сона из-за травмы), но не жалуемся. Мы не можем искать оправдания — нужно быть профессионалами и держаться вместе. В данный момент лучший способ действовать — быть одной командой. Вот что мы должны делать. Это трудный сезон, но мы должны с справиться со сложностями. У нас много травмированных в этом сезоне. Мы могли бы сдаться раньше, но мы все еще в игре и будем сражаться до конца.