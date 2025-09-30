Экитике: «Предстоит непростой матч с «Галатасараем»

Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике ждет непростой матч против «Галатасарая» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Предстоит непростой матч здесь. Это начало сезона, нам еще необходимо наладить взаимопонимание и привыкнуть друг к другу. Думаю, со временем все наладится. Я просто в этом уверен», — цитирует официальный сайт УЕФА Экитике.

Матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.