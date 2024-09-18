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Киммих: «Стиль игры Компани очень подходит «Баварии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением о работе Венсан Компани на посту главного тренера.

«Я думаю, что стиль игры [Компани] очень подходит этой команде и каждому игроку. Видно, что мы все наслаждаемся игрой на поле и поддерживаем то, как он хочет подходить к матчу. Теперь главное — не опускать руки, продолжать в том же духе и убедиться, что все в курсе дела. В нынешнем ритме нам понадобятся все», — приводит слова Киммиха сайт УЕФА.

17 сентября «Бавария» со счетом 9:2 обыграла загребское «Динамо» со счетом 9:2 в матче 1-го тура общего этапа турнира. Мюнхенцы стали первой командой, забившей девять голов в матче Лиги чемпионов УЕФА (с 1992 года, не считая игр квалификации).

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Гарри Кейн забил четыре гола в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Загреб (9:2). Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

Венсан Компани
Йозуа Киммих
ФК Бавария
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