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Киммих: «Допустили слишком много ошибок в матче с «Фейеноордом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (0:3) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Не скажу, что «Фейеноорд» нас удивил. Мы знали, как они будут играть, мы знали, какая будет атмосфера, но мы допустили слишком много ошибок. Они забили первым же ударом по воротам, а затем получили право на пенальти», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

«Фейеноорд» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Бавария» идет на 15-й строчке — 12 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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