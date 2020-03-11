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Йосип Иличич: «Успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз»

05:23
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Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич после победы над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3) отметил, что команда хочет продолжать расти. Сам игрок в этой встрече оформил покер.

— Я всегда думаю не о сопернике, а о том, что требуется лично от меня. С годами я только раскрываюсь, — цитирует пресс-служба УЕФ Иличича. — Настроение отличное, и хочу продолжать развиваться как футболист.

Успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем то, где сейчас находимся. Хотим продолжать прибавлять день ото дня.

Валенсия — Аталанта

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027134/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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