Йордан Осорио: «Зениту» нужно думать о своей игре, а не о «Бенфике»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики». По словам футболиста, игра для него будет принципиальной, поскольку правами на него владеет соперник лиссабонцев «Порту».

— «Бенфика» сильна, как всегда: клуб традиционно борется за чемпионство, у него отличный подбор исполнителей, — цитирует официальный сайт «Зенита» Осорио. — Но для нас важно в первую очередь думать о своей игре, а не об игре «Бенфики» — перед родными трибунами мы должны выполнить вс? задуманное.

— Поскольку вы принадлежите «Порту», матчи с «Бенфикой» особо принципиальны для вас?

— Разумеется, ведь это главное футбольное противостояние Португалии. Победить «Бенфику» было бы особенно приятно.

— Как вам атмосфера на «Газпром Арене»?

— Это что-то невероятное! Такая поддержка болельщиков помогает команде бороться за победу в каждой игре.

— Стадион «Зенита» примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Как восприняли эту новость?

— Очень рад! Это будет важный, крутой и уникальный момент.