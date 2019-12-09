Защитник «Зенита» Йордан Осорио в интервью РИА Новости рассказал, будет ли команда следить за игрой группового турнира между «Лионом» и «Лейпцигом». В это время петербуржцы будут играть с «Бенфикой» в Лиссабоне.

— Ситуация в группе удивительная — «Зенит» во многом зависит от исхода матча между «Лионом» и «Лейпцигом». По ходу игры будете оглядываться на скамейку и ждать новостей из Франции?

— Наша задача — не думать о том, что происходит в Лионе. Иначе все может пойти наперекосяк. Лучше оставить эти мысли в стороне, показать свой лучший футбол в Лиссабоне, а потом узнать результат матча между «Лионом» и «Лейпцигом».

— Но по-человечески интересно будет узнать, как они там?

— По-человечески — интересно. Может быть глянем как идут дела в Лионе в перерыве своего матча. Если узнаем, что у нас появилось больше шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — это точно добавит сил. Но если поймем, что шансов не так много, все равно будем сохранять концентрацию и биться с «Бенфикой» до конца.

— Вы злы на «Лейпциг», который дважды обыграл «Зенит», но отдал очки и «Лиону» и «Бенфике»?

— Есть досада. Все видели, какая это сильная команда: «Лейпциг» хорошо сыграл против нас. А с другой стороны — отдал ничью «Бенфике». Обидно. Но важнее думать о себе, о своих матчах. Каждая встреча складывается по-разному. Матчи «Лейпцига» в группе — как раз пример, что каждая игра — это особый случай.