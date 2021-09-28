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Йон Даль Томассон: «В матче с «Зенитом» «Мальме» не смогут помочь 8-9 игроков»

18:44
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Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».

— Вы волнуетесь перед игрой в Лиге чемпионов?

— Мы преодолели четыре отборочных раунда, это выдающееся достижение для шведской команды. Это не Лига Европы, здесь высочайший уровень, здесь самый сильные игроки мира. Нам нужно найти верный подход. Нам будет непросто, но у нас есть опыт.

— Кто пропустит игру? Прилетели ли Пенья и Риекс?

— Сорен Риекс остался в Мальме. Нам не смогут помочь 8-9 игроков. Всегда есть футболисты, которые не могут играть, так что будет ротация, ведь мы сыграли много матчей. Не все могут провести 5-6 матчей подряд.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры