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Йоахим Андерсен: «В первом тайме «Лиону» не повезло с пропущенными с пенальти голами»

13:08
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Защитник «Лиона» Йоахим Андерсен остался доволен ничьей с «Лейпцигом» (2:2) в матче Лиги чемпионов. По его словам, в первом тайме французской команде не везло.

— До игры мы знали, что нам нужно делать, — цитирует AFP Андерсена. — Мы хорошо играли в первом тайме, но нам не повезло: пропустили дважды с пенальти. В перерыве думали над тем, как исправить ситуацию. Очень интенсивно играли, второй тайм получился потрясающим.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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