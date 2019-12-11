Йоахим Андерсен: «В первом тайме «Лиону» не повезло с пропущенными с пенальти голами»

Защитник «Лиона» Йоахим Андерсен остался доволен ничьей с «Лейпцигом» (2:2) в матче Лиги чемпионов. По его словам, в первом тайме французской команде не везло.

— До игры мы знали, что нам нужно делать, — цитирует AFP Андерсена. — Мы хорошо играли в первом тайме, но нам не повезло: пропустили дважды с пенальти. В перерыве думали над тем, как исправить ситуацию. Очень интенсивно играли, второй тайм получился потрясающим.