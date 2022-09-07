Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 сентября, 05:56

Тренер «Зальцбурга»: «В матче с «Миланом» была атмосфера, о которой мы раньше мечтали»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поблагодарил болельщиков после ничьей с «Миланом» (1:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Большой комплимент болельщикам! У нас была атмосфера, о которой мы раньше мечтали. Но и мы показали такую игру, что сегодня болельщики могут идти домой в хорошем настроении», — цитирует пресс-служба УЕФА Яйссле.

В следующем туре Лиги чемпионов «Милан» 14 сентября сыграет с загребским «Динамо», а «Зальцбург» в этот же день с «Челси».

0
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Левандовски: «Неважно, кто забивает голы, главное — три очка»
Безумная развязка в Мадриде, великолепный «Аякс» и очередной разгром от «Барселоны»
Сане признан лучшим игроком матча «Интер» — «Бавария»
Хвича продолжает удивлять. Теперь и Европу. «Наполи» разгромил «Ливерпуль» — 4:1
Левандовски стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, оформившим хет-трик за три разные команды
«Бавария» в эконом-режиме разобралась с «Интером». Похоже, никакой интриги в «группе смерти» не будет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грилиш рад, что «Манчестер Сити» начал Лигу чемпионов с победы

Гвардиола: «Когда «Севилья» играла лучше, «Ман Сити» забил второй мяч благодаря блестящему действию Фодена»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости