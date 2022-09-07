Тренер «Зальцбурга»: «В матче с «Миланом» была атмосфера, о которой мы раньше мечтали»

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поблагодарил болельщиков после ничьей с «Миланом» (1:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Большой комплимент болельщикам! У нас была атмосфера, о которой мы раньше мечтали. Но и мы показали такую игру, что сегодня болельщики могут идти домой в хорошем настроении», — цитирует пресс-служба УЕФА Яйссле.

В следующем туре Лиги чемпионов «Милан» 14 сентября сыграет с загребским «Динамо», а «Зальцбург» в этот же день с «Челси».