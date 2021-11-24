Яйссле доволен игрой «Зальцбурга» против «Лилля», несмотря на поражение
04:39
Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле после поражения от «Лилля» в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что ему не в чем обвинить игроков.
«Мне не в чем винить свою команду, игроки очень старались выполнить все, что от них требовалось. Мы понимали, что на таком высоком уровне все могут решить мелочи, что в итоге и произошло», — цитирует пресс-служба УЕФА Яйссле.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032700--losc-vs-salzburg/
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