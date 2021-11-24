Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Яйссле доволен игрой «Зальцбурга» против «Лилля», несмотря на поражение

04:39
Теги:

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле после поражения от «Лилля» в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что ему не в чем обвинить игроков.

«Мне не в чем винить свою команду, игроки очень старались выполнить все, что от них требовалось. Мы понимали, что на таком высоком уровне все могут решить мелочи, что в итоге и произошло», — цитирует пресс-служба УЕФА Яйссле.

Лилль — Зальцбург

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032700--losc-vs-salzburg/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
Климкин рассказал о подготовке «адских санкций» для «сдерживания» РФ
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры