Яйссле доволен игрой «Зальцбурга» против «Лилля», несмотря на поражение

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле после поражения от «Лилля» в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что ему не в чем обвинить игроков.

«Мне не в чем винить свою команду, игроки очень старались выполнить все, что от них требовалось. Мы понимали, что на таком высоком уровне все могут решить мелочи, что в итоге и произошло», — цитирует пресс-служба УЕФА Яйссле.