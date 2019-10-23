«Челси» в своем официальном Twitter опубликовал яркий анонс предстоящего матча третьего тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

Матч «Аякс» — «Челси» состоится в среду 23 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей