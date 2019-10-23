Яркий анонс матча «Аякс» — «Челси» от лондонцев
10:04
«Челси» в своем официальном Twitter опубликовал яркий анонс предстоящего матча третьего тура Лиги чемпионов с «Аяксом».
Матч «Аякс» — «Челси» состоится в среду 23 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Matchday! ?#AJACHE— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 23, 2019
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