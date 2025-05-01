Зоммер: «Знали, что у нас будут шансы против «Барселоны», если будем играть умно»

Вратарь «Интера» Янн Зоммер отметил, что матч против «Барселоны» (3:3) в полуфинале Лиги чемпионов получился трудным.

«Пришлось нелегко. Хороший матч. Мы знали, чего ждать. Знали, что нужно хорошо обороняться. Но мы также знали, что у нас будут шансы, если будем играть умно. Мы хорошо ими воспользовались. Хорошая ничья в итоге!» — цитирует пресс-служба УЕФА Зоммера.

Ответный матч состоится 6 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.