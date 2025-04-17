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Сегодня, 02:23

Зоммер: «Рады, что выбили из Лиги чемпионов фаворита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Янн Зоммер (в центре).
Фото Reuters

Вратарь «Интера» Янн Зоммер прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланская команда по сумме двух игр пробилась в полуфинал.

«Я очень устал, но очень, очень счастлив. Мы провели хорошую игру против сильного соперника. Во втором тайме мы очень хорошо защищались как команда. Я хорошо знаю «Баварию», они оказывали сильное давление, и мы сели в глухую оборону. Но мы здорово защищались как команда, именно так и приходят победы. Сегодня мы увидели, что нам придется выкладываться по полной в каждой игре. Рады, что выбили фаворита, посмотрим, как далеко сможем пройти», — цитирует пресс-служба УЕФА Зоммера.

В 1/2 финала «Интер» сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.

Во втором полуфинале «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Первый матч в Лондоне, а ответный — в Париже.

Нападающий &laquo;Интера&raquo; Лаутаро Мартинес забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Баварии&raquo;.«Интер» и «Бавария» выдали второй матч-праздник подряд. Голы забивал даже ветер
Источник: Официальный сайт УЕФА
Янн Зоммер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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