Зоммер: «Рады, что выбили из Лиги чемпионов фаворита»

Вратарь «Интера» Янн Зоммер прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланская команда по сумме двух игр пробилась в полуфинал.

«Я очень устал, но очень, очень счастлив. Мы провели хорошую игру против сильного соперника. Во втором тайме мы очень хорошо защищались как команда. Я хорошо знаю «Баварию», они оказывали сильное давление, и мы сели в глухую оборону. Но мы здорово защищались как команда, именно так и приходят победы. Сегодня мы увидели, что нам придется выкладываться по полной в каждой игре. Рады, что выбили фаворита, посмотрим, как далеко сможем пройти», — цитирует пресс-служба УЕФА Зоммера.

В 1/2 финала «Интер» сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.

Во втором полуфинале «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Первый матч в Лондоне, а ответный — в Париже.