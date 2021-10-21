«Вильярреал» на выезде обыграл «Янг Бойз»

«Вильярреал» победил «Янг Бойз» (4:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. На матче работал российский арбитр Сергей Карасев.

Испанский клуб набрал четыре очка и занимает третье место в группе F. У «Янг Бойз» три очка и четвертое место.

Лига чемпионов

Группа F

3-й тур

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Вильярреал» (Испания) — 1:4 (0:2)

Голы: Пино, 6 (0:1). Ж.Морено, 16 (0:2). Элиа, 77 (1:2). А.Морено, 88 (1:3). Чиквуэзе, 90+2 (1:4).

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Гарсия, Лефор (Хефти, 62), Камара, Мартинс Перейра (Ридер, 70), Эбишер, Нгамале, Фасснахт (Мамбимби, 90), Лаупер, Сьебатше (Канга, 70), Элиа.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (Манди, 83), Педраса, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ, Коклен (А.Морено, 69), Ж.Морено, Груневелд (Чиквуэзе, 90), Пино (Мойсес Гомес, 89).

Предупреждения: Эбишер, 45. Рульи, 87.

Судья: Карасев (Россия).

20 октября. Берн. Стадион «Стад де Сюис».