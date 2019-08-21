«Янг Бойз» сыграл вничью с «Црвеной Звездой», загребское «Динамо» обыграло «Русенборг»

В матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью — 2:2.

В параллельной встрече загребское «Динамо» обыграло «Русенборг», забив два гола в первом тайме.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:2 (1:1)

Голы: Ассале, 7 (1:0). Дегенек, 18 (1:1). М.Гарсия, 46 (1:2). Оаро, 76 — с пенальти (2:2).

«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, У.Гарсия (Янко, 67), Лотомба, Цезигер, Лустенбергер, Мартинс Перейра, Сьерро (Фасснахт, 57), Эбишер (Оаро, 73), Нсаме, Ассале, Нгамале.

«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Дегенек, Панков, Гобелич, Марин, Каньяс, Иванич, М.Гарсия (Жандер, 55), Боаки (Томане, 77), Вуканович (Петрович, 85).

Предупреждения: Нсаме, 37. Эбишер, 45. Сьерро, 48. Жандер, 59.

Судья: Маккели (Голландия).

21 августа. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

«Динамо З» (Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия) — 2:0 (2:0)

Голы: Петкович, 8 — с пенальти (1:0). Оршич, 28 (2:0).

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович (Гавранович, 87), Хайрович (Гояк, 64), Оршич (Атьемвен, 84), Ольмо.

«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен, Лундемо, Седерлунд, Акинтола (Хелланн, 84), Адегбенро.

Предупреждения: Моро, 25. Ховланд, 26. Стоянович, 75. Мелинг, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).

21 августа. Загреб. Стадион «Максимир».