Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

25 октября, 23:55

«Манчестер Сити» благодаря дублю Холанна обыграл «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Янг Бойз» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

Счет на 48-й минуте встречи открыл защитник горожан Мануэль Аканжи. Через три минуты нападающий швейцарской команды Мешак Элиа сравнял счет. На 67-й минуте игры Эрлин Холанн увеличил преимущество «Манчестер Сити», реализовав пенальти, а на 86-й минуте норвежец отметился еще одним забитым мячом. 23-летний Холанн впервые забил в Лиге чемпионов с апреля этого года.

Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 22:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
1:3
Манчестер Сити

В параллельном матче «Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» — 3:1.

Победу немецкой команде принесли голы Давида Раума, Хави Симонса и Дани Ольмо. У сербской команды отличился Марко Стаменич.

Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Црвена Звезда

«Манчестер Сити» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу группы G. На втором месте располагается «Лейпциг», в активе которого 6 очков. Третья позиция у «Янг Бойз» (1), четвертая — у «Црвены Звезды» (1).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Янг Бойз
1
Читайте также
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 3-го тура
Форвард «Порту» Эванилсон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
«Милан» не планирует увольнять Пиоли, несмотря на неудачные выступления в Лиге чемпионов
Гарначо могут дисквалифицировать за эмодзи гориллы под фото с Андре Онана
Канчельскис прокомментировал, что итальянские журналисты плохо оценили дебют Захаряна в Лиге чемпионов
Скандальный португалец Пепе — новый рекордсмен Лиги чемпионов. По легенде, его карьеру запустил Бышовец
Мартинес оценил игру «Барселоны» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

Лига чемпионов, расписание и результаты матчей 25 октября: «ПСЖ» разгромил «Милан», «Ньюкасл» проиграл «Боруссии» и другие
Новости
RSS RSS
Все новости