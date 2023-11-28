Прямой эфир игры ЛЧ «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» на сайте «Матч ТВ» начнется в 22.55

28 ноября «Янг Бойз» дома в швейцарском городе Берн сыграет против сербской «Црвена Звезды» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Ванкдорф». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» в прямом эфире пройдет на сайте канала «Матч ТВ». Начало — в 22.55. Следить за ключевыми событиями игры также можно будет в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

Телеканал «Матч Премьер» для зрителей с подпиской проведет онлайн-перекличку самых интересных моментов вечера вторника в Лиге чемпионов.

«Янг Бойз» с одним баллом занимают четвертое место в группе G. «Црвена Звезда» располагается на третьей строчке с одним очком.

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