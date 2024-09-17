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«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Янг Бойз» примет «Астон Виллу» в общем этапе Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Янг Бойз» и «Астон Вилла» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария), ее начало — в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Янг Бойз» — «Астон Вилла» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», контент стримингового сервиса доступен при подписке на платформу.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Янг Бойз» — «Астон Вилла» можете изучить в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
Астон Вилла

«Янг Бойз» в решающем отборочном раунде Лиги чемпионов в августе прошел «Галатасарай». «Астон Вилла» попала в общий этап напрямую, заняв четвертое место в АПЛ-2023/24.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Янг Бойз
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