Зоммер: «Многие команды сдались бы при счете 2:3, а «Интер» — нет»

Игрок матча, вратарь «Интера» Ян Зоммер прокомментировал победу над «Барселоной» (4:3 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я очень счастлив: мы провели невероятный матч. Какой удар запомню? Последний от Ламина Ямаля; он великолепный игрок и, к счастью, не забил. Многие команды сдались бы при счете 2:3, а мы — нет. И добились волевой победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Зоммера.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).