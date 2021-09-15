Ян рассказал, как прийти к успеху

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал совет, как прийти к успеху.

«Возьмите идею. Сделайте ее идеей всей своей жизни — думайте о ней, мечтайте о ней, живите этой идеей. Пусть мозг, мускулы, нервы, каждая часть вашего тела будет полна этой идеей. Просто оставьте все остальные идеи в стороне. Это путь к успеху», — написал Ян в Instagram.

Напомним, Петр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом. Реванш пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.