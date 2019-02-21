Ян Облак: "2:0 - солидное преимущество, но впереди ответный матч"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак после победы над "Ювентусом"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что его команда добилась солидного преимущества. По его словам, задача по выходу в четвертьфинал еще не решена.

- 2:0 - солидное преимущество, но к ответному матчу надо подходить так, будто счет 0:0, потому что "Ювентус" - невероятная команда, - цитирует официальный сайт УЕФА Облака. - Мы провели отличный матч и заслужили победу. У нас было больше голевых моментов. Однако следует сохранять хладнокровие. Впереди ответная встреча, а "Ювентус" - великолепная команда.

Результат хороший, но задача еще не решена. Все здорово оборонялись. Сделали то, о чем договаривались в раздевалке. Выполнили установку и по этой причине создали немало голевых моментов.