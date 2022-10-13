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Сегодня, 04:10

Ян Климент поделился эмоциями от гола в ворота «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Виктории» Ян Климент прокомментировал поражение от «Баварии» (2:4) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Чех забил второй гол своей команды.

«Каково это — забивать «Баварии»? Если вы не играете в бундеслиге, вы можете забить им только один раз в своей жизни. Конечно, я доволен этим, а также тем, что вернулся после травмы. Мы довольны нашей игрой во втором тайме, но все равно разочарованы, потому что проиграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Климента.

«Бавария» с 12-ю очками занимает первое место в группе С и уже гарантировала себе выход в плей-офф. «Виктория» пока не набрала ни одного очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035694--plzen-vs-bayern/
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Виктория (Пльзень)
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