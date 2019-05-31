Ян Фертонген: "Мы в Мадриде не как туристы. Мы приехали за победой"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что решение приехать в Мадрид заранее было правильным решением. По его словам, "шпоры" намерены победить.

- Все довольны. Правильно, что мы приехали в Мадрид за несколько дней, чтобы еще лучше сфокусироваться на финале, - цитирует пресс-служба УЕФА Фертонгена. - Погода хорошая, атмосфера хорошая, все в тонусе. Мы здесь не как туристы. Мы приехали за победой.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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