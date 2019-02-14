Ян Фертонген: "Боруссия" в первом тайме имела преимущество"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген после победы над дортмундской "Боруссией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил, что после перерыва игра изменилась.

- "Боруссия" выглядела очень сильно в первом тайме и имела преимущество на поле, - цитирует официальный сайт УЕФА Фертонгена. - Они немного потеряли концентрацию, и мы смогли перевернуть ход игры. Они не лучшим образом действовали в завершающей фазе атак, и во втором тайме игра изменилась. Быстрый гол нам помог, а они выглядели так, будто были бы довольны и счетом 1:0.