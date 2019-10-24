Ян Боржил: «Испытываю смешанные чувства после матча с «Барселоной»

Защитник «Славии» Ян Боржил признался, что испытывает смешанные чувства после поражения от «Барселоны» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2).

— Испытываю смешанные чувства, — цитирует пресс-служба УЕФА Боржила. — Думаю, в некоторые моменты мы превосходили соперника. Что касается моего гола, то я даже не знаю, как я оказался на той позиции. Если бы мне предложили поменять гол на ничью против «Барселоны», то я согласился безо всяких раздумий.

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