Ян Боржил: «Испытываю смешанные чувства после матча с «Барселоной»
03:26
Защитник «Славии» Ян Боржил признался, что испытывает смешанные чувства после поражения от «Барселоны» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2).
— Испытываю смешанные чувства, — цитирует пресс-служба УЕФА Боржила. — Думаю, в некоторые моменты мы превосходили соперника. Что касается моего гола, то я даже не знаю, как я оказался на той позиции. Если бы мне предложили поменять гол на ничью против «Барселоны», то я согласился безо всяких раздумий.
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027058/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...