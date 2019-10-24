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Ян Боржил: «Испытываю смешанные чувства после матча с «Барселоной»

03:26

Защитник «Славии» Ян Боржил признался, что испытывает смешанные чувства после поражения от «Барселоны» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2).

— Испытываю смешанные чувства, — цитирует пресс-служба УЕФА Боржила. — Думаю, в некоторые моменты мы превосходили соперника. Что касается моего гола, то я даже не знаю, как я оказался на той позиции. Если бы мне предложили поменять гол на ничью против «Барселоны», то я согласился безо всяких раздумий.

Славия Пр — Барселона

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027058/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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