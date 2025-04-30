Ямаль стал самым молодым автором гола в полуфиналах Лиги чемпионов — он опередил Мбаппе

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль забил гол в ворота «Интера» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Форвард каталонцев в возрасте 17 лет и 291 дня стал самым молодым автором гола в полуфиналах Лини чемпионов. По данным Opta, Ямаль опередил Килиана Мбаппе, который отметился в 18 лет и 140 дней.

В этом сезоне вингер «Барселоны» провел 12 матчей в Лиге чемпионов, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.