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11 марта 2025, 21:25

Ямаль стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, оформивший гол+пас

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил и отдал голевую передачу против «Бенфики» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил гол+пас, сообщает Opta.

Ямаль отметился результативными действиями в возрасте 17 лет 241 дня, побив рекорд Бриля Эмболо 2014 года (17 лет 263 дня).

В текущем сезоне 17-летний футболист принял участие в 36 играх за «Барселону», забил 11 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.

Источник: Opta
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Ламин Ямаль
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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