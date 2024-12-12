Ямаль признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:2).

«Ямаль представлял собой для «Боруссии» наибольшую угрозу. В первом тайме он отличным пасом вывел Рафинью на удар и далее не прекращал поиска возможностей для острых передач вперед. Всякий раз, как только он перекладывал мяч на левую ногу, смещаясь в центр, у ворот соперника возникала острота. Его отличный плассированный пас Феррану Торресу привел к победному голу. Как результат — великолепный вклад в итоговый успех», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.