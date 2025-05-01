Ямаль, Дюмфрис и Дембеле вошли в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую команду недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Дензел Дюмфрис («Интер»), Маркиньос («ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Рафинья («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

На этой неделе состоялись первые матчи 1/2 финала турнира. «Арсенал» на своем поле обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0, а «Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» — 3:3.