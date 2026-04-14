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14 апреля, 06:20

Ямаль — об ответном матче с «Атлетико»: «Барселона» не оставит ни минуты без прессинга»

Сергей Ярошенко

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мы обещаем, что если по итогу вылетим, то будем биться до самого конца. Мы не оставим ни минуты без прессинга и бега — отдадим все силы», — сказал футболист на пресс-конференции перед матчем.

Ответная игра между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля на «Метрополитано» в Мадриде, начало — в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой «Атлетико» со счетом 2:0.

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