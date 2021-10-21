Яковенко рассказал, чего «Динамо» не хватило в игре с «Барселоной»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Яковенко считает, что команде не хватило атаки в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

«Динамо» не хватало атаки, они только защищались. Практически все 90 минут провели в обороне... Даже если бы начали второй тайм при счете 0:0, то «Барселона» просто сыграла бы агрессивнее после перерыва", — цитирует пресс-служба УЕФА Яковенко.