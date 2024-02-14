Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:22

Нееструп: «Чуть больше удачи и мастерства, и к перерыву счет мог бы быть 1:1»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, что «Сити» подошел к игре с очень профессиональным настроем. Они взяли игру под свой контроль с первой секунды, и первые 20 минут были для нас чистым выживанием. Но последние 20-25 минут первого тайма меня вполне устроили. Мы втянулись в игру и забили гол. Чуть больше удачи и мастерства, и к перерыву счет мог бы быть 1:1.

Во втором тайме игроки сделали все, что могли. Я не могу их ни в чем винить. Мы играли против топовой команды. «Сити» точно знает, что делать в любой ситуации. Мы поймали их ритм и понеслись за ними. Это потребовало очень много сил. Ответный матч? Конечно, будет трудно, но сейчас нам предстоит провести три матча в чемпионате Дании. Мы должны добиться в них положительного результата. Затем отправимся на выезд, где постараемся показать себя как можно лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Нееструпа.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

 
Футболисты &laquo;Манчестер Сити&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Копенгагена&raquo;. Де Брейне вернулся и разорвал «Копенгаген». «Сити» не заметил датчан
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039915--copenhagen-vs-man-city/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Игры будущего стартуют в Казани 21 февраля
Тейлор Свифт поцеловала футболиста после Супербоула
Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов
В Польше заявили о необходимости Германии пойти на уступки в вопросе репараций
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом
Болтон обвинил Трампа в закладывании базы для выхода США из НАТО
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: старт плей-офф
Захарян готовится к плей-офф ЛЧ. Вспомним россиян, забивавших на этой стадии за европейские команды
«Лацио» — «Бавария»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Игроки «Динамо» и Личка записали напутствие для Захаряна перед игрой против «ПСЖ»: «Навози там Мбаппе, ты умеешь все»
Кроос: «Матч мог сложиться в пользу как одной, так и другой команды»
Маттссон: «В игре были отрезки, которые «Копенгаген» может занести себе в актив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола: «Горжусь своей командой, но это еще не конец»

Де Брейне признан лучшим игроком матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити»
Новости
RSS RSS
Все новости