Нееструп: «Чуть больше удачи и мастерства, и к перерыву счет мог бы быть 1:1»

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, что «Сити» подошел к игре с очень профессиональным настроем. Они взяли игру под свой контроль с первой секунды, и первые 20 минут были для нас чистым выживанием. Но последние 20-25 минут первого тайма меня вполне устроили. Мы втянулись в игру и забили гол. Чуть больше удачи и мастерства, и к перерыву счет мог бы быть 1:1.

Во втором тайме игроки сделали все, что могли. Я не могу их ни в чем винить. Мы играли против топовой команды. «Сити» точно знает, что делать в любой ситуации. Мы поймали их ритм и понеслись за ними. Это потребовало очень много сил. Ответный матч? Конечно, будет трудно, но сейчас нам предстоит провести три матча в чемпионате Дании. Мы должны добиться в них положительного результата. Затем отправимся на выезд, где постараемся показать себя как можно лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Нееструпа.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.