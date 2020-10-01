Нападающий «Краснодара» Маркус Берг после победы над ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1) признался, что его переполняют эмоции.

— Чувства потрясающие! Невероятные! Я ждал этого на протяжении очень долгого времени, всю свою карьеру, — приводит пресс-служба УЕФА слова Берга. — Это большое, знаковое событие для клуба, для «Краснодара». Год назад все было иначе, но сейчас мы заслужили победу по сумме двух игр. Если выигрываешь два матча, значит заслужил. Но ПАОК тоже провел два сильных матча. В таких играх не думаешь о том, где у тебя и что болит. Это схватка, которую не хочешь пропустить, если только у тебя не сломана нога.