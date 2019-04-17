"Я не способен творить чудеса". Что сказал Роналду маме после вылета из ЛЧ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Аякса" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) сказал своей маме, что не способен творить чудеса. "Бьянконери" вылетели из турнира, уступив амстердамцам с общим счетом 2:3 по сумме двух встреч.
- Криштиану было грустно, ему бы хотелось дойти до финала, - приводит слова Долорес Авейру Calcionews24. - Но это будет в следующем сезоне. Что он мне сказал? "Мама, я не способен творить чудеса". Затем он добавил: "В чемпионате Италии у нас все хорошо. В Лиге чемпионов нам не хватило удачи, но мы ничего не можем с этим поделать, жизнь продолжается".
В текущем сезоне Роналду провел 38 матчей за "Ювентус", забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.
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