«Выигрывать на выезде всегда сложно, но нам это удалось». Гвардьола доволен победой над «Марселем»
07:13
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Марселем» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что доволен игрой команды.
— Мы играли очень хорошо, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Мы хорошо контролировали ситуацию, были терпеливы и агрессивными без мяча. Я доволен показанной производительность и победой. Выигрывать на выезде всегда сложно, но нам это удалось.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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