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«Выигрывать на выезде всегда сложно, но нам это удалось». Гвардьола доволен победой над «Марселем»

07:13
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Марселем» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что доволен игрой команды.

— Мы играли очень хорошо, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Мы хорошо контролировали ситуацию, были терпеливы и агрессивными без мяча. Я доволен показанной производительность и победой. Выигрывать на выезде всегда сложно, но нам это удалось.

Марсель — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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