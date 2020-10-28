«Выигрывать на выезде всегда сложно, но нам это удалось». Гвардьола доволен победой над «Марселем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Марселем» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что доволен игрой команды.

— Мы играли очень хорошо, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Мы хорошо контролировали ситуацию, были терпеливы и агрессивными без мяча. Я доволен показанной производительность и победой. Выигрывать на выезде всегда сложно, но нам это удалось.