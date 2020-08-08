Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт после победы над «Лионом»? в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда разочарована, так как выбыла из турнира. В первой встрече французская команда выиграла — 1:0.

— Мы сильно разочарованы. Мы выиграли 2:1, но этого не хватило, — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта. — У нас были возможности довести счет до 3:1, но мы ими не воспользовались. Это наша вина. Мы вылетели слишком рано и могли выступить намного лучше.

Мне проведут операцию на плече. Вот что меня сейчас беспокоит. Я сильно разочарован, что мы не вышли в следующий раунд. Нам понадобится время, чтобы прийти в себя.