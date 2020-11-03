Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». Игра состоится 4 ноября, начало — в 20.55 по московскому времени. В первых двух турах «Зенит» потерпел поражения.

— Это будет равный матч, по итогам которого можно будет рассуждать о шансах на выход из группы, — цитирует официальный сайт «Лацио» Малафеева. — Я ожидаю трудный матч для обеих команд. «Зенит» набрал ноль очков, но это не слабая команда, несмотря на поражения от «Брюгге» и «Боруссии».

Исход будет в основном зависеть от нападающих обеих команд. Я жду от «Зенита» напряженного матча: если он будет атаковать непрерывно и качественно, «Лацио» будет тяжело сдержать их.

«Лацио» силен, но «Зенит» будет играть дома. Если «Зенит» выиграет, а «Брюгге» отберет очки у «Боруссии», все будет под вопросом. Все команды могут выйти из группы.

Команда Семака лучше играет дома, даже если трибуны стадиона будут частично закрыты. Им нечего терять после двух поражений, так что им придется много атаковать, чтобы набрать 3 очка.