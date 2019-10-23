Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил готовность команды к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», а также рассказал, что знает о предстоящем сопернике. Матч состоится в Германии 23 октября, начало встречи в 19.55 (мск).

— Это действительно очень сильная команда, — приводит слова Караваева Bild. — Новый клуб с молодым тренером Нагельсманном, который постоянно навязывает борьбу в чемпионате Германии. Соперник, против которого всем тяжело играть, и не только нам. Тем более, в Лиге чемпионов вообще все соперники мощные. С нашим тренером все разберем, он подскажет, как правильно сыграть — мы хорошо подготовимся к этой игре.

— Кого из игроков соперника знаете? Кого можете выделить и почему?

— «Лейпциг» силен прежде всего командной игрой. Быстрые, техничные футболисты — это то, что я могу отметить. Но если нужно кого-то выделить, то это Тимо Вернер. Основной нападающий сборной Германии, лучший бомбардир в «Лейпциге» — в этой Лиге чемпионов он забил уже два мяча. Думаю, это самый опасный футболист соперника.

— «Лейпциг» не может победить в последних четырех матчах — две ничьи и два поражения. «Зениту» будет проще или сложнее?

Это ничего не значит. «Лейпциг» — до сих пор сильная команда, а Лига Чемпионов для них, уверен, — это дополнительная мотивация. В главном турнире Европы любая команда хочет показать, чего стоит, особенно дома. Проще нам точно не будет — мы настраиваемся серьезно, в какой бы форме ни был соперник.

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