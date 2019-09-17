Вячеслав Караваев — об игре с «Лионом»: «Неплохо, но могли бы и выиграть»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1).
— Вячеслав, расскажите, каково это — выйти в стартовом составе на Лигу чемпионов?
— Это великолепное чувство — выйти на Лигу чемпионов после недели в команде. Конечно, хотелось бы выиграть, но считаю, что ничья — закономерный результат. Будем готовится к следующей игре.
— Когда вы узнали о том, что попадете в стартовый состав и какие при этом чувства испытали?
— Естественно, радовался, а узнал в день игры. Все прошло нормально, но хотелось бы выиграть.
— Что помогло забить первый гол и что помешало выиграть?
— Мы должны были забивать все свои моменты. Не забили и из-за этого сыграли вничью. А забили после хорошей качественной атаки, здорово сыграли Дзюба с Азмуном.
— Как вы себя чувствовали при схеме с тремя центральными?
— Чувствовал себя хорошо, хоть и почти всегда до этого играл в четыре защитника. Но в целом эта схема мне близка, поэтому не было никаких проблем.
— Результат 1:1 для первого матча в Лиги чемпионов — как его оцените?
— Неплохо, но могли бы и выиграть.
— Могли бы выиграть и при счете 1:1?
— Конечно. Но могли забивать и в первом тайме.
— Насколько вам не хватило сыгранности?
— Я бы не сказал, что сыгранности не хватило. Я привыкаю потихоньку, но уже в принципе адаптировался и никаких проблем.
— Можно ли было избежать пенальти в ворота «Зенита»?
— Конечно, можно было бы избежать, но получилось так, как получилось.
— Лига чемпионов оправдала ваша ожидания?
— Естественно, оправдала: атмосфера, болельщики. Прекрасно!
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https://fc-zenit.ru/news/2019-09-17-vyacheslav-karavaev-liga-chempionov-eto-prekrasno-.htm