Вячеслав Караваев: «Могли забивать на 2:0, но пропустили»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлением от ничьей с «Лацио» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:1).

— Естественно, эмоции не самые положительные, потому что хотелось бы выиграть, — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита». — Положительно, что мы набрали первое очко в групповом турнире, но все равно хотелось бы выиграть.

В концовке не хватило реализации моментов. Были моменты, где могли забивать на 2:0, но пропустили. В концовке пытались что-то создать, но не удалось забить еще один гол.

Пропущенный гол? Пошла передача с фланга по диагонали назад, наш игрок поскользнулся, не закрыли набегающего вторым темпом, и он забил гол.

Пауза на матчи сборных поможет всем игрокам, но до нее у нас важнейшая игра с «Краснодаром», надо взять три очка.