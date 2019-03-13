"Вы возглавляете "Ливерпуль" – и тут появляются эти эксперты из "Манчестер Юнайтед". Клопп ответил Невиллу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на высказывание бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла. Тот призвал "красных" пожертвовать Лигой чемпионов ради победы в чемпионате Англии.

– Не думаю, что какому-то еще тренеру задали бы такой вопрос, – приводит ВВС слова Клоппа. – Это происходит только в том случае, если вы возглавляете "Ливерпуль" – сразу появляются эти эксперты из "Манчестер Юнайтед". Они постоянно говорят, но это не значит, что их высказывания имеют какой-то смысл. Очень легко сидеть в офисе и рассуждать о таких вещах.

Матч "Бавария" – "Ливерпуль" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью – 0:0.

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Гари Невилл: "Ливерпулю" лучше проиграть "Баварии" в Лиге чемпионов"