«Вы суперские и топовые!» Дзюба встретился с Виллаш-Боашем
17 сентября 2019, 23:49
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во Франции встретился с главным тренером «Марселя» Андре Виллаш-Боашем. Португалец возглавлял сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год.
— Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль: были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!! — написал Дзюба в своем Instagram.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Дзюба отметился голевой передачей на Сердара Азмуна.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур