«Вы суперские и топовые!» Дзюба встретился с Виллаш-Боашем

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во Франции встретился с главным тренером «Марселя» Андре Виллаш-Боашем. Португалец возглавлял сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год.

— Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль: были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!! — написал Дзюба в своем Instagram.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Дзюба отметился голевой передачей на Сердара Азмуна.